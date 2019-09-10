Против совладельца Нота-банка Ерохина возбудили еще одно дело

В отношении совладельца Нота-банка Дмитрия Ерохина, осужденного за мошенничество на 8,5 лет колонии, возбудили новое уголовное дело по той же статье. Об этом во вторник, 10 сентября, пишет ТАСС.

Ерохин арестован в рамках расследования, выделенного в отдельное производство. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как следует из материалов дела, Ерохин вместе с другим совладельцем банка Вадимом Ерохиным похитил 1,5 млрд рублей из депозита ПАО «Мостотрест», а также присвоил 321 млн рублей, которые были оформлены в качестве необеспеченного личного займа. Кроме того, руководство кредитной организации похитило 350 млн рублей, принадлежавших банку, посредством перечисления их на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору.

В марте совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных признали виновными в мошенничестве и хищении более 2,1 млрд рублей. Они получили 8,5 и 6 лет колонии соответственно.

Хищения в Нота-банке связаны с делом экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого 10 июня признали виновным по трем пунктам обвинения — двум взяткам в особо крупном размере и препятствовании осуществлению правосудия. По одному из эпизодов обвинения — о взятке в размере $800 тыс. — Захарченко был оправдан. Суд приговорил его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишил звания полковника и оштрафовал на 118 млн рублей.