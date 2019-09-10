Минздрав проверит влияние электронных сигарет на здоровье

Министерство здравоохранения поручило главному специалисту-терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян и подготовить соответствующие рекомендации. Об этом замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил 10 сентября в своем Telegram-канале.

«В последнее время появляется всё новая информация о том, что электронные сигареты действительно могут являться причиной серьезных заболеваний легких», — приводит слова Салагая телеканал «360».

По словам специалиста, в одном из недавних исследований ученые в США доказали, что постоянное курение электронных сигарет изменяет физиологию клеток эпителия легких, кроме того, изменения происходят в клетках, отвечающих за местный иммунный ответ. Эти изменения снижают устойчивость организма человека к вирусным патогенам. В исследовании подчеркивается, что данные изменения происходят при курении и электронных сигарет с никотином, и безникотиновых изделий.

В связи с этим Минздрав России подготовил письмо для отправки в регионы с просьбой учитывать, что некоторые заболевания легких напрямую связаны с курением электронных сигарет. Главный специалист по патологической анатомии должен будет проанализировать случаи смерти от заболеваний легких в трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с курением электронных сигарет, пишет НСН.

Ранее 10 сентября сообщалось, что Минздрав России считает необходимым в скором времени рассмотреть и принять закон о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности, о запрете их употребления в общественных местах.