Эксперт усомнился в эффективности введения минимальной цены на сигареты

Введение единой минимальной цены на сигареты не поможет в борьбе с нелегальной реализацией табачной продукции. Об этом в эфире НСН в понедельник, 9 сентября, заявил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

«Эти меры, так же как и цифровая маркировка, которая уже действует в России, эффективны для легальных каналов продажи. <…> Проблема не в них, а в наличии «черных» каналов. То есть контрабанды, которая распространяется подпольно, <…> по тем каналам, которые не отчитываются и не выставляют ценники на витрину», — заявил Королев.

Специалист подчеркнул, что на эти каналы установление минимальной цены на сигареты никак не подействует, поскольку они продолжат работать по своим принципам.

Ранее 9 сентября сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России, чтобы снизить доступность сигарет и способствовать пресечению контрафакта и контрабанды.