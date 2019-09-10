Водовод реконструируют у станицы Ессентукской на Ставрополье

В Ставропольском крае запланирован ремонт водовода к станице Ессентукской. Это необходимо для решения проблемы с дефицитом воды, сообщает министерство ЖКХ края.

После ремонта стабильным водоснабжением обеспечат 18,5 тыс. человек. Стоимость работ оценили в 150 млн рублей, пишет NewsTracker.

Рабочие должны будут реконструировать водопроводные сети протяженностью 11 км. Здесь уложат новые трубы большего диаметра и установят дополнительные насосы.

Необходимость в реконструкции сооружений возникла в связи с сильно возросшей нагрузкой. Водовод возвели в 1989 году, и сейчас он не может пропустить требуемое количество воды.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае на реализацию программы по повышению качества водоснабжения направят 1,8 млрд рублей. Программа рассчитана на шесть лет,