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Около 1,8 млрд рублей направят на повышение качества воды на Ставрополье

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
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В Ставропольском крае на реализацию программы по повышению качества водоснабжения направят 1,8 млрд рублей. Программа рассчитана на шесть лет, сообщает Министерство ЖКХ региона.

В рамках реализации программы в Новоалександровском городском округе будет построен водовод «Восточный». Также здесь проведут реконструкцию очистных сооружений. К 2022 году обеспечить качественным водоснабжением планируют более 6 тыс. человек, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Также работы запланированы в селе Калиновское и хуторе Хорошевский. В последнем жители пользуются привозной водой.

В Ставрополе реконструкцию очистных сооружений назначили на 2023 год. Питьевой водой обеспечат свыше 600 тыс. человек.

Региональная программа входит в федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология».

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