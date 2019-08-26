Более 500 млн рублей направят на повышение качества водоснабжения в ЕАО

В Еврейской автономной области утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения на 2019–2024 годы. На ее реализацию направят 529,4 млн рублей,

В рамках программы реконструкцию водозаборов проведут в поселках Будукан, Смидович, Бира, Теплоозерск, селе Птичник и городе Облучье. Водопроводные сети реконструируют в поселках Теплоозерск и Лондоко-завод, в последнем также реконструируют скважины. Кроме того, запланировано строительство водозаборных сооружений и магистрального водопровода село Чурки – село Ленинское, пишет ИА ЕАОMedia.

Причинами низкого качества воды в регионе называют повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца, отсутствие эффективной водоочистки растворенных вредных химвеществ, недостаток санитарно-технических служб, отсутствие плановых капитальных ремонтов, проведение производственного контроля в сокращенном объеме.

Еще одной проблемой водоснабжения является плохое состояние инфраструктуры. Изношенность сооружений и оборудования составляет 88%. Потери при подаче воды достигают 34%.

В настоящее время к централизованному водоснабжению подключены 91,24 тыс. человек из 159,9 тыс. жителей региона. Только у 61,3% из них вода соответствует требованиям.