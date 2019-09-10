Вратарь сборной Кюрасао по футболу умер перед матчем против Гаити

Голкипер сборной Кюрасао по футболу Жарзиньо Питер скончался перед матчем против команды Гаити. Об этом пишет Tellerreport 10 сентября.

31-летний футболист скончался в Порт-о-Пренсе от сердечного приступа. Питер умер в гостиничном номере прямо во сне, перед матчем Лиги наций Конфедерации футбола северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНМЕБОЛ), пишет RT.

В активе игрока — 11 матчей за сборную Кюрасао. На клубном уровне с 2007 года он выступал за «Центро Домингуито», в составе которого пять раз стал чемпионом Кюрасао. Он также был запасным вратарем сборной Кюрасао и выступал за клуб «Веста» у себя на родине.

Матч Гаити–Кюрасао пройдет 11 сентября в 1:00 мск. Информации о переносе матча не поступало, отмечает «Спорт-Экспресс».