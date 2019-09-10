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В Геленджике загорелся павильон на рынке

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Фото: соцсети
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На рынке в Геленджике загорелись торговые киоски. Площадь пожара достигла 300 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, открытое горение ликвидировано. Идет проливка конструкций, передает ТАСС.

По словам источника в экстренных службах, во время происшествия пострадал один человек. Он госпитализирован с отравлением угарным газом.

9 сентября в деревне Ельцино Тверской области загорелся частный дом. Погибли два человека, в том числе женщина 1937 года рождения.

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