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Мэрия иркутского города заплатит компенсацию укушенному собакой ребенку

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Суд города Бодайбо в Иркутской области взыскал компенсацию с местной администрации школьнику, которого укусил безнадзорный пес. У мальчика были зафиксированы ссадины и подкожные кровоизлияния. Вред здоровью причинен не был, но ребенок перенес сильный стресс.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, инцидент произошел в ноябре 2018 года. У жилого дома на улице 60 лет Октября на ребенка напала бездомная собака. Мать пострадавшего обратилась в городской суд с иском о возмещении ущерба, причиненного ее ребенку, а также себе как понесшей страдания.

Администрация Бодайбо возражала против иска, поскольку, по словам сотрудников, закон не наделяет органы местного самоуправления правом и обязанностью осуществлять деятельность по обращению с животными без их владельцев.

Однако суд согласился, что городские власти должным образом не исполняли свои обязанности по отлову бездомных собак. Суд признал, что бездействие администрации в этом вопросе и стало причиной телесных повреждений ребенка.

6 сентября сообщалось, что в Томске будут судить подростка за то, что он ударил кулаком по автомобилю, водитель которого сбил его щенка.

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