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Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве в больницу доставили восьмимесячного ребенка, после того как на него напала собака. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) по Москве Юлию Иванову.

Как уточняется, собака породы дог на тот момент находилась в квартире родственников владельцев животного.

«Пока женщина отлучилась, собака напала на восьмимесячного ребенка», — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что младенца госпитализировали с множественными укусами и повреждениями.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). В настоящий момент выясняются все детали инцидента.

В феврале сообщалось, что в Томске немецкая овчарка и ротвейлер насмерть загрызли новорожденную девочку. Мама месячной малышки оставила ее в детской кроватке одну дома и вышла во двор.

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