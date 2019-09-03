Жители Брянска вновь жалуются на стаю агрессивных бездомных собак

Жалобы на агрессивных бродячих собак вновь поступают от жителей Брянска в правоохранительные органы. На этот раз беспризорные животные мешают проходу на рынок в Бежицком районе.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, на кадрах, выложенных в социальные сети, видно, как взрослые собаки перекрыли центральный вход рынка. О реакции на это со стороны местных властей пока ничего не известно.

В августе сообщалось, что из бюджета Брянской области решили выделить 24 млн рублей на строительство приюта для бездомных животных. Он появится в Володарском районе Брянска.