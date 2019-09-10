Во Франкфурте открылся международный автосалон

Во вторник, 10 сентября, для представителей прессы открыл свои двери Франкфуртский международный автосалон, который является одним из главных событий в автомобильном мире. Для широкой общественности выставка официально стартует 12 сентября и продлится до 22 сентября.

Посетители смогут не только увидеть новинки автопрома на стендах производителей, но и поучаствовать в тест-драйвах, презентациях, а также других интересных мероприятиях.

Свои машины на автосалоне во Франкфурте представят десятки крупнейших европейских, американских и азиатских компаний. В их число входят такие бренды, как Audi, Volkswagen, Skoda, BMW, Opel, Renault, FAW, Honda и многие другие.

«Известия» познакомят вас с самыми интересными новинками Франкфуртского автосалона – 2019.