В США освободили всех людей из перевернувшегося у берегов судна

Спасатели освободили всех людей из перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов грузового судна Golden Ray. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Береговая охрана страны.

По информации ведомства, из трюма был эвакуирован последний член экипажа. Теперь работа спасателей будет направлена на защиту окружающей среды, восстановление движения и перемещение судна.

Судно Golden Ray шло в Балтимор под флагом Маршалловых островов и перевозило автомобили, когда перевернулось у атлантического побережья штата.