Спасатели наладили связь с экипажем опрокинувшегося судна Golden Ray

Спасатели установили контакт с экипажем грузового судна Golden Ray, которое перевернулось у берегов штата Джорджия, США. Об этом 9 сентября сообщили в Береговой охране.

«Спасательные группы связались с членами команды в Golden Ray. Состояние их неизвестно. Планируется извлечение», — говорится в сообщении Береговой охраны в Twitter.

Судно перевернулось у атлантического побережья штата ранее в этот день — корабль опрокинулся на бок и загорелся. Известно, что судно перевозило автомобили и направлялось в Балтимор.

Эвакуировать удалось 20 членов экипажа из 24, о судьбе остальных ранее не было известно, они считались пропавшими без вести.