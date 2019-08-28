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Китай отказал военному кораблю США в заходе в порт Циндао

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Фото: U.S. Navy
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Китай не пустил эсминец ВМС США Wayne E. Meyer в порт Циндао в восточной провинции Шаньдун. Об этом в среду, 28 августа, сообщило агентство Reuters.

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По данным СМИ, американский корабль должен был прибыть в порт в воскресенье, но китайская сторона ответила отказом на его запрос, отмечает «Федеральное агентство новостей».

На брифинге в среду официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан не предоставил информации о причине отказа. Он посоветовал журналистам обратиться к военным, добавляет «РИА Новости».

В мае вооруженные силы США отправили два корабля через Тайваньский пролив. Ранее подобные действия США уже неоднократно вызывали возмущение у Китая.

В 2018 году китайские СМИ сообщили, что на фоне всё более агрессивной позиции Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай будет вынужден нарастить арсенал ядерных вооружений.

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