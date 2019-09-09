Подготовка к несостоявшемуся визиту Трампа обошлась Дании в $600 тыс.

Полиция Дании потратила около 4 млн крон (порядка $ 600 тыс.) на подготовку к визиту президента США Дональда Трампа. Поездка должна была состояться 2–3 сентября, но американский лидер ее перенес.

Как в понедельник, 9 сентября, сообщает Jyllands-posten.dk, датская сторона отменила применение мер безопасности, на которые уже были выделены средства. Как следует из документов, полученных изданием, в расчеты трат на подготовку к визиту первого лица США вошли, в том числе, аннулированные отпуска офицеров и компенсации на жилье для правоохранителей.

По данным издания, после отмены визита Трампа отношения между ним и премьер-министром Дании Метте Фредрексен не изменились. Как заявил американский президент, премьер Дании позвонила ему и между политиками состоялся «хороший разговор».

16 августа СМИ сообщили о желании Трампа приобрести Гренландию. Президент США подтвердил эту информацию. 21 августа стало известно, что королевская семья Дании положительно оценила эту идею и предложила спросить мнение жителей острова на этот счет.

Премьер страны Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. После этого американский лидер отложил поездку в Данию и прием у королевы Маргрете II.