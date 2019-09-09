Прямой эфир

Подготовка к несостоявшемуся визиту Трампа обошлась Дании в $600 тыс.

0
Фото: REUTERS/Erin Scott
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Дании потратила около 4 млн крон (порядка $ 600 тыс.) на подготовку к визиту президента США Дональда Трампа. Поездка должна была состояться 2–3 сентября, но американский лидер ее перенес.

Антилидер продаж: к чему приведет датский отказ США в Гренландии
Копенгаген оскорбился отменой визита Трампа, но не расстроился

Как в понедельник, 9 сентября, сообщает Jyllands-posten.dk, датская сторона отменила применение мер безопасности, на которые уже были выделены средства. Как следует из документов, полученных изданием, в расчеты трат на подготовку к визиту первого лица США вошли, в том числе, аннулированные отпуска офицеров и компенсации на жилье для правоохранителей.

По данным издания, после отмены визита Трампа отношения между ним и премьер-министром Дании Метте Фредрексен не изменились. Как заявил американский президент, премьер Дании позвонила ему и между политиками состоялся «хороший разговор».

16 августа СМИ сообщили о желании Трампа приобрести Гренландию. Президент США подтвердил эту информацию. 21 августа стало известно, что королевская семья Дании положительно оценила эту идею и предложила спросить мнение жителей острова на этот счет.

Премьер страны Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. После этого американский лидер отложил поездку в Данию и прием у королевы Маргрете II.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США нашли способ получить доступ к Гренландии
Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Гренландии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019