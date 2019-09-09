Первую подлодку — носитель «Посейдонов» сдадут флоту в сентябре 2020 года

Гендиректор машиностроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко заявил, что атомная подлодка спецназначения «Белгород», которая является первым носителем аппаратов «Посейдон», будет сдана флоту в сентябре 2020 года. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС.

«Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утвержденный министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам», — отметил Будниченко.

По его словам, «Белгород» выйдет в море 15 июня 2020 года.

Подлодку «Белгород», способную нести шесть беспилотных аппаратов «Посейдон», спустили на воду 23 апреля. За торжественной церемонией, прошедшей на предприятии «Севмаш» в Северодвинске, посредством телемоста наблюдал президент России Владимир Путин. Отмечается, что заключительные работы над субмариной специального назначения проекта будут продолжены на воде.

На текущий год запланировано тестирование ее ядерного реактора и швартовые испытания, а уже в следующем состоятся заводские ходовые и государственные, после чего подлодку передадут флоту.

«Посейдоны», которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. Аппараты способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн.

Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 год, до ее окончания «Посейдон» должен быть передан ВМФ.