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Спасатели сделали отверстие в днище перевернувшегося судна Golden Ray

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Фото: Global Look Press/Coast Guard
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Сотрудники спасательных служб проделали отверстие в днище перевернувшегося у берегов Соединенных Штатов судна Golden Ray. Это необходимо, чтобы обеспечить продовольствием четырех членов экипажа, сообщила береговая охрана США.

Как отмечается на странице службы в Twitter, через отверстия морякам будут переданы припасы. План спасения членов экипажа, находящихся в трюме, разрабатывается. «Это будет медленный, но безопасный процесс», — пообещали спасатели в понедельник, 9 сентября.

По их данным, четыре обнаруженных члена экипажа живы, но об их состоянии не сообщается. На видеокадрах, представленных береговой охраной, видно, как на днище судна работают несколько спасателей, а рядом с ним находится катер.

Судно Golden Ray шло в Балтимор под флагом Маршалловых островов и перевозило автомобили, когда перевернулось у атлантического побережья штата.

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