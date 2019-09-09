Суд отказался смягчать наказание участникам «банды ГТА»

Верховный суд России решил не изменять приговор членам преступной группировки «банда ГТА». Об этом из зала суда сообщает корреспондент ТАСС.

«Приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — постановил судья.

Потерпевшие рассказали корреспонденту ТАСС, что они согласны с пожизненными сроками осужденных, а сам приговор считают законным и обоснованным. По словам прокурора, вина и действия осужденных были достоверно установлены судом первой инстанции, а доводы обвиняемых не выдерживают никакой критики.

Защита и осужденные просили вернуть дело на новое рассмотрение, оправдать обвиняемых по ряду эпизодов и исключить из приговора особо тяжкие преступления — обвинения в убийствах и бандитизме. Кроме того, они просили о смягчении срока наказания, возложив основную вину на главаря банды и фигурантов дела, которые предприняли попытку побега и устроили перестрелку в Московском областном суде. Тогда трое подсудимых были убиты, а четвертый умер в больнице.

9 августа 2018 года Мособлсуд вынес приговор пятерым участникам банды. Четверо из них — Додохонов, Умар Хасанов, Анвар Улугмурадов, Шерджон Кодиров — были приговорены к пожизненному заключению, Зафрджона Гулямова осудили на 20 лет колонии строгого режима.

Сначала на скамье подсудимых находились девять человек, однако четверо из них погибли после перестрелки, которая произошла 1 августа 2017 года. Пятеро фигурантов дела, доставленных в суд, напали на двоих сопровождавших их сотрудников полиции и открыли стрельбу в здании Мособлсуда. В результате трое бандитов были ликвидированы, двое получили ранения. Позже один из раненых скончался в больнице, пишет «Федеральное агентство новостей».

Преступники совершали разбойные нападения с 2012 года. По данным СК, в состав банды входили 14 человек, все уроженцы центральноазиатских республик. На их счету не менее 17 убийств. Главарь группировки был ликвидирован во время задержания, еще четверо участников банды находятся в международном розыске.