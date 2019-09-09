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В Крыму ответили Западу на непризнание выборов в республике

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Россия не нуждается в одобрении выборов в Крыму со стороны западных стран, заявил депутат Госдумы от республики Руслан Бальбек, комментируя нежелание признавать итоги голосования со стороны США.

«Мы — взрослая страна и не нуждаемся в чьих-то одобрениях, что касаемо выборов», — сказал парламентарий агентству «РИА Новости» в понедельник, 9 сентября.

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Как подчеркнул Бальбек, выборы прошли спокойно и прозрачно, а крымчане «проголосовали как хотели».

Ранее в этот же день посольство США на Украине написало в Twitter, что не признает выборы, которые были проведены на территории Крыма и осудило «незаконные действия» России на полуострове.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

После обработки 93% протоколов на выборах в парламент Крыма более 54,3% голосов набрала «Единая Россия». На втором месте ЛДПР (17%), у КПРФ — 8,2%. Остальные партии пока не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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