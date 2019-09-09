Авиаэксперт указал на недостатки системы «плоских» тарифов «Аэрофлота»

Эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров поддержал в беседе с «Известиями» предложение упразднить «плоские» тарифы «Аэрофлота» из Москвы в города Дальнего Востока, которое сделал гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский на одной из сессий ВЭФ-2019.

По мнению Чудновского, система «плоских» тарифов не позволяет развивать конкуренцию.

Суть «плоских» тарифов в том, что они предлагают низкую фиксированную ставку за полет туда и обратно. Цена не зависит ни от сезона, ни от спроса и предложения.

«За три года, как работает этот процесс, мы не увидели прихода новых перевозчиков, — сказал Чудновский на одной из сессий ВЭФ-2019. — Отказываться нужно, потому что система квазигосударственного финансирования «плоского» тарифа за счет «Аэрофлота», она не работает, она не позволяет развивать конкуренцию».

В свою очередь, Гусаров признал, что для жителей Дальнего Востока «плоские» тарифы, с одной стороны, являются благом, потому что люди получают возможность прилетать в Москву по беспрецедентно низкой цене.

«По таким ценам никто в мире на такие расстояния не летает. Эти расстояния сопоставимы с полетом в США через Атлантику», — сказал Гусаров.

В то же время это не рыночная цена, она ниже реальной себестоимости. При этом компания продолжает нести социальную нагрузку по обеспечению транспортной доступности Дальнего Востока, отметил эксперт.

«Однако государство потери «Аэрофлота» не компенсирует. Все россияне, летающие по другим направлениям, субсидируют перевозки наших сограждан Дальнего Востока. Дело благородное, но с учетом того, что ситуация с ценами на рынке авиаперевозок и так усложняется, до бесконечности так быть не может», — уверен Гусаров.

Чудновский отмечал, что необходимо модернизировать программу субсидирования перелетов на Дальний Восток и не ограничиваться только рейсами в Москву. «Собственно, есть еще два хаба — Екатеринбург и Новосибирск, и сейчас создается третий хаб в Красноярске. И за счет «Сибири» и «Уральских авиалиний» вполне можно расширить и добавить (маршруты) и с учетом конкуренции снизить то бремя, которое сегодня ложится на пассажира», — добавил он, уточнив, что «без дополнительной государственной поддержки мы не сможем обеспечить доступность с учетом удаленности».

Еще один минус «плоских» тарифов — отсутствие конкуренции, потому что другие компании не в состоянии летать по таким низким тарифам. Как вариант, стоить разработать «дорожную карту» для плавного перехода к конкурентному рынку, отметил собеседник «Известий».

«Как сейчас осуществляется налоговый маневр в топливно-энергетическом комплексе, который растянули на годы, так же нужно разработать постепенный переход с уменьшением доли «плоских» тарифов, увеличением доли субсидирования и расширения географии. Постепенный переход позволит другим авиакомпаниям постепенно войти на этот рынок и возить по экономически обоснованным тарифам с учетом субсидий», — согласен с Чудновским авиаэксперт.

Группа «Аэрофлот» по итогам 2018 года перевезла 55,7 млн пассажиров и заняла 18-ю строчку списка крупнейших авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Об этом авиакомпания сообщила со ссылкой на данные рейтинга «Лидирующие авиационные группы» британского издания Airline Business.