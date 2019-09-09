Москвичей предупредили о высокой пожароопасности 10 сентября

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на 10 сентября из-за риска возникновения пожаров. Об этом в понедельник, 9 сентября, телеканалу «Звезда» рассказали в центре погоды «Фобос».

Согласно прогнозу специалистов, днем 10 сентября температура воздуха составит +22…+24 градуса, ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер — восточный и юго-восточный со скоростью 3–8 м/с. Отмечается, что угроза возникновения пожаров существует, однако с точки зрения комфортных погодных условий в Москве в ближайшие дни будет сохраняться солнечная, безоблачная, тихая погода. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5–6 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, такая погода сохранится в столице и большинстве регионов северо-запада и центра европейской части страны до четверга, 12 сентября, включительно. В пятницу, 13 сентября, и в субботу, 14 сентября, прогнозируется появление холодного атмосферного фронта, температура воздуха снизится до +16…+19 градусов днем и до +7…+11 градусов ночью. По данным «Москва 24», возможны небольшие осадки. Вместе с тем, уже с воскресенья, 15 сентября, температура вновь превысит +20 градусов.

Ранее 9 сентября сообщалось, что в Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре.