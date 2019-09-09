Прямой эфир
Сюжет:

Москвичей предупредили о высокой пожароопасности 10 сентября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на 10 сентября из-за риска возникновения пожаров. Об этом в понедельник, 9 сентября, телеканалу «Звезда» рассказали в центре погоды «Фобос».

Согласно прогнозу специалистов, днем 10 сентября температура воздуха составит +22…+24 градуса, ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер — восточный и юго-восточный со скоростью 3–8 м/с. Отмечается, что угроза возникновения пожаров существует, однако с точки зрения комфортных погодных условий в Москве в ближайшие дни будет сохраняться солнечная, безоблачная, тихая погода. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5–6 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, такая погода сохранится в столице и большинстве регионов северо-запада и центра европейской части страны до четверга, 12 сентября, включительно. В пятницу, 13 сентября, и в субботу, 14 сентября, прогнозируется появление холодного атмосферного фронта, температура воздуха снизится до +16…+19 градусов днем и до +7…+11 градусов ночью. По данным «Москва 24», возможны небольшие осадки. Вместе с тем, уже с воскресенья, 15 сентября, температура вновь превысит +20 градусов.

Ранее 9 сентября сообщалось, что в Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019