Глава ЦИК объявила об отмене результатов выборов на восьми участках

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что на восьми избирательных участках в четырех субъектах страны будут полностью отменены итоги голосования. Об этом она сказала в понедельник, 9 сентября, на итоговой пресс-конференции.

«В ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов по голосованию полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам», — цитирует главу ЦИК «РИА Новости».

По словам Памфиловой, речь идет в том числе о трех избирательных участках в Крыму. К примеру, вбросы избирательных бюллетеней были зафиксированы на участке № 815 в поселке Октябрьское Красногвардейского района и № 1029 в селе Красноармейское Раздольненского района. Кроме того, на участке № 311 Железнодорожного района Симферополя члены комиссии по ошибке выдали бюллетени избирателям из другого округа. Также результаты планируют отменить на участке № 4052 в подмосковном Сергиевом Посаде и на трех участках в Орловской области, номера которых не уточняются.

Всего, по словам Памфиловой, в ходе избирательной кампании в МВД поступило 3654 сообщения и было возбуждено 11 уголовных дел.

«За сутки 8 сентября —1281 нарушение, или 35% от общего числа», — сказала она.

Глава Центризбиркома отметила, что четыре уголовных дела были возбуждены в Москве, два — в Краснодарском крае, а также по одному в Республике Тыва, Новосибирской области, Камчатском крае, Татарстане и Курганской области.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.