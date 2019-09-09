Астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса

Китайские астрономы, работающие на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, зафиксировали загадочные радиосигналы, исходящие из источника, удаленного от Земли на расстояние 3 млрд световых лет. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что речь идет о повторяющихся быстрых радиовсплесках.

«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», — цитирует агентство заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.

Быстрые радиовсплески представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд. До сих пор у ученых нет обоснованного объяснения их природы.

Ранее в сентябре специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что этим летом на Солнце не произошло ни единой вспышки, способной оказать воздействие на Землю.