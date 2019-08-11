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Астрономы обнаружили две пригодные для жизни экзопланеты

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Фото: Depositphotos
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Израильские астрономы смогли найти две экзопланеты, которые могут быть пригодны для жизни. Об этом сообщается на портале phys.org.

Небесные тела располагаются примерно в 12,5 световых лет от Земли у звезды Тигардена, которая классифицируется как красный карлик, и обе близки по размеру к земному шару. Находки получили названия Teegarden b и Teegarden c.

Планеты находятся относительно близко к своей звезде, с орбитами всего 4,9 и 11,4 дня. При этом они не вращаются вокруг своей оси, и одна их сторона всегда обращена к светилу. Это означает, что там нет цикла день/ночь.

Исследователи признают, что неизвестно, какую атмосферу имеют планеты, и только предполагают, что температура поверхности Teegarden b с 60-процентной вероятностью колеблется в районе от 0 до плюс 50 градусов по Цельсию, в то время как на Teegarden с должно быть гораздо холоднее, чем на Марсе с его разбросом температур от −153 до +35.

Тем не менее, как надеются ученые, на обеих планетах могут присутствовать вода и условия, подходящие для жизни.

Отмечается, что ученые обнаружили звезду и располагающиеся рядом планеты еще в 2003 году, однако только сейчас смогли сосредоточить усилия на их изучении.

15 июля в NASA назвали причину отсутствия американцев на Луне и Марсе.

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