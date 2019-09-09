Прямой эфир

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России"
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62. Об этом в интервью «РИА Новости» в понедельник, 9 сентября, заявил заместитель гендиректора — генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.

Концертный вал: как не надо рекламировать военную технику
Поможет ли концерт Аллы Пугачевой успеху отечественных вертолетов на рынке

По его словам, речь идет о двух проектах.

«Первый — это двигатель ВК-650В для Ка-226. На базе решений, которые будут заложены в этот двигатель, может быть создано семейство силовых установок от 500 до 700 лошадиных сил», — рассказал Шмотин.

Он добавил, что второй проект — это базовый двигатель ВК-1600В, который будет установлен на вертолет Ка-62.

Сейчас на данный тип вертолета устанавливается турбовальный двигатель Ardiden 3G французской компании Turbomeca.

Ранее в сентябре сообщалось, что серийное производство нового российского многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2019 году.

Ка-62 предназначен для выполнения поисково-спасательных операций, патрулирования в воздухе, а также для перевозки пассажиров. Воздушное судно совершило первый испытательный полет в мае прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу сообщил о поступлении в армию до 2027 года более 400 вертолетов
Люксовый вертолет в стиле Aurus показали на МАКС-2019

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019