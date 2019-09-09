ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62. Об этом в интервью «РИА Новости» в понедельник, 9 сентября, заявил заместитель гендиректора — генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.

По его словам, речь идет о двух проектах.

«Первый — это двигатель ВК-650В для Ка-226. На базе решений, которые будут заложены в этот двигатель, может быть создано семейство силовых установок от 500 до 700 лошадиных сил», — рассказал Шмотин.

Он добавил, что второй проект — это базовый двигатель ВК-1600В, который будет установлен на вертолет Ка-62.

Сейчас на данный тип вертолета устанавливается турбовальный двигатель Ardiden 3G французской компании Turbomeca.

Ранее в сентябре сообщалось, что серийное производство нового российского многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2019 году.

Ка-62 предназначен для выполнения поисково-спасательных операций, патрулирования в воздухе, а также для перевозки пассажиров. Воздушное судно совершило первый испытательный полет в мае прошлого года.