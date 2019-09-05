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Серийное производство вертолета Ка-62 начнется в 2019 году

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Серийное производство нового российского многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2019 году, заявил в четверг, 5 сентября, гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Об этом пишет «РИА Новости».

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«Рассчитываем получить базовый сертификат на Ка-62 в 2020 году, но с учетом интереса, проявляемого к машине, мы планируем начать ее серийное производство уже в этом году», — сказал Богинский на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что на ВЭФе было заключено соглашение с ВЭБ.РФ, которое поможет быстрее найти первого эксплуатанта вертолета.

Ка-62 предназначен для выполнения поисково-спасательных операций, патрулирования в воздухе, а также для перевозки пассажиров. Воздушное судно совершило первый испытательный полет в мае прошлого года.

Как отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, «Вертолеты России» планируют в период с 2018 по 2030 год экспортировать 365 машин. В компании рассчитывают, что к 2025 году удастся занять не менее 20% доли рынка вертолетов промежуточного класса.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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