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Названы сроки начала испытаний вертолета Ка-62

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Сертификационные испытания нового российского многоцелевого вертолета Ка-62 начнутся до конца текущего года. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщила пресс-служба «Вертолетов России».

В холдинге отметили, что сертификационные испытания начнутся сразу после завершения заводских испытаний.

В пресс-службе добавили, что летный образец нового воздушного судна совершил свой первый перелет. Вертолет приземлился на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Образец будет представлен участникам Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 11 по 13 сентября.

Ка-62 предназначен для выполнения поисково-спасательных операций, патрулирования в воздухе, а также для перевозки пассажиров. Воздушное судно совершило первый испытательный полет в мае прошлого года.

Как отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, «Вертолеты России» планируют в период с 2018 по 2030 год экспортировать 365 машин. В компании рассчитывают, что к 2025 году удастся занять не менее 20% доли рынка вертолетов промежуточного класса.

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