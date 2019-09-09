Осипов победил на выборах губернатора Забайкальского края

Самовыдвиженец Александр Осипов, врио губернатора Забайкальского края, побеждает с 89,6% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов участковых комиссий. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные регионального избиркома.

Отмечается, что Осипова поддержали 248,5 тыс. избирателей.

Второе место заняла Елена Краузе с 3,33% голосов, на третьем Вячеслав Ушаков с 2,59%, четвертый результат показала Яна Шпак (2,07%).

В октябре прошлого года российский президент Владимир Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. Тогда врио главы региона был назначен Александр Осипов. 7 июня 2019 года он объявил, что будет участвовать в губернаторских выборах.

8 сентября в 85 российских регионах прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.