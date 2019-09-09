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Бочаров переизбран губернатором Волгоградской области

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров победил на выборах главы региона, набрав 76,81% голосов по итогам обработки 100% протоколов. Об этом 9 сентября сообщили в избирательной комиссии области.

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Отмечается, что второе место занял Алексей Буров (11,39%), на третьем с показателем в 6,26% Владимир Рублев, далее идет Сергей Полещук (3,39%).

Явка на выборах губернатора Волгоградской области составила 41,23%, пишет ТАСС.

8 сентября в России состоялся единый день голосования. В 85 регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня. Граждане выбрали губернаторов, депутатов областных и городских дум, а также депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт, губернатором Алтая избран Олег Хорохордин, в Липецкой области победил Игорь Артамонов, а в Курганской - врио губернатора Вадим Шумков.

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