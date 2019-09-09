Шумков победил на выборах губернатора Курганской области

На выборах в Курганской области лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86% после обработки 100% протоколов. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на облизбирком.

Отмечается, что самовыдвиженец Шумков набирает 80,86% голосов, Яков Сидоров — 9,7% голосов, Татьяна Майборода — 4,7%, Юрий Ярушин — 3,33%.

При этом явка на выборах составила чуть более 42%.

Президент РФ Владимир Путин назначил Шумкова врио губернатора Курганской области в начале октября 2018 года. Ранее чиновник был заместителем губернатора Тюменской области. Он участвовал в программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС и был выпускником ее второго потока.