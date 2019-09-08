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Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Во втором туре президентских выборов в Абхазии действующий лидер республики Рауль Хаджимба набирает 49,4% голосов. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на его штаб.

Отмечается, что за оппозиционера Алхаса Квицинию поддержали 47,5% избирателей.

По данным ЦИК Абхазии, в выборах приняли участие свыше 64 тыс. человек.

Выборы президента и вице-президента Абхазии прошли 25 августа. На пост главы республики претендовали девять человек. Явка преодолела барьер в 50%, требуемый для признания голосования состоявшимся, и составила 66,55% — свои голоса за кандидатов отдали более 86 тыс. человек. Тогда Хаджимба набрал 26,6% голосов, Квициния — 24,6% голосов, а советник действующего главы республики Олег Аршба — 24,9% голосов.

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