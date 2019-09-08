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Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание в ходе финального этапа Кубка вызова в Португалии. Об этом в воскресенье, 8 сентября, рассказал ТАСС личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

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«После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление», — отметила она.

Уточняется, что решение об участии Солдатовой в чемпионате мира примет главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. По словам Дьяченко, спортсменка не собирается завершать карьеру.

Финальный этап Кубка вызова по художественной гимнастике проходит в португальском Портимане с 6 по 8 сентября.

21-летняя Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира. В 2018 году она завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии. В том же году получила еще одну золотую медаль в командном первенстве, выступая вместе с Диной и Ариной Авериными.

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