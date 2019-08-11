Гимнастка из США впервые выполнила двойное сальто назад с тремя винтами

Американская гимнастка Симона Байлз первой выполнила двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата США по спортивной гимнастике.

Отмечается, что 22-летняя спортсменка выполнила элемент в вольных упражнениях в рамках многоборья. Несмотря на то что Байлз нечисто выполнила приземление, коснувшись матов обеими руками, судьи засчитали сальто и оценили его в 14,35 балла.

Ранее такой прыжок смог выполнить только мужчина, гимнаст из Северной Кореи Ли Чон Сон, на олимпиаде в Афинах в 2004 году.

Как отмечает ТАСС, сама Байлз сообщила, что Олимпийские игры 2020 года в Токио станут последними в ее карьере.

«Я чувствую, что мое тело прошло через многое, оно просто разваливается. Этого не видно, но я чувствую это довольно давно», — отметила гимнастка.

Байлз является четырехкратным золотым призером Олимпиады-2016, рекордсменкой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. У нее в активе 14 наград высшей пробы. При этом по общему числу медалей на чемпионатах мира она делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной.

В прошлом году стало известно, что Байлз обвинила в домогательствах врача сборной США.