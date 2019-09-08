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Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии

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Фото: twitter.com
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Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг. Состояние шести из них оценивается медиками как крайне тяжелое. Об этом 8 сентября сообщает Focus-online.

Во Фройденберге на момент инцидента шел дождь. По предварительным данным, взрыв могло спровоцировать попадание воды на сковороду с горячим жиром. Полиция Фройденберга заявила, что о взрыве газа речи, скорее всего, не идет.

Расследование ведет уголовная полиция. Получившие травмы люди доставлены на вертолетах в клиники в Рурской области и Кельне.

Backesfest — фестиваль выпечки в Германии, во время которого местные пекарни угощают гостей различными видами изделий из хлеба.

7 сентября взрыв произошел на рынке южнофилиппинского города Исултан. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе регулировавший движение полицейский.

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