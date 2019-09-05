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Взрыв прогремел возле кинотеатра в Донецке

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Взрыв прогремел в Донецке возле одноименного неработающего киноконцертного комплекса «Донецк», сообщает корреспондент «РИА Новости» в четверг, 5 сентября.

ЧП произошло около 14:00 по местному времени (совпадает с мск) в Калининском районе. В момент взрыва на месте происшествия находился полицейский и рабочие, убиравшие мусор. Правоохранитель получил травму руки, ему оказали первую помощь.

Сейчас место взрыва оцепили специальной лентой, там работают МЧС и силовики. Они отказались давать какие-либо комментарии относительно произошедшего, перенаправив интересующихся в пресс-службу министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Днем ранее взрыв прогремел на шахте на западной окраине Донецка. Погиб один человек.

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