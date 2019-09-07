Взрыв прогремел на рынке в южных Филиппинах

Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва на рынке южнофилиппинского города Исултан – столице провинции Солтан Кадарат. Об этом 7 сентября сообщает агентство PNA.

По данным полиции, примерно в 07:00 (02:00 мск) на парковке мотоциклов-такси на рынке сработало самодельное взрывное устройство. Пострадали четыре человека, в том числе регулировавший движение полицейский.

Ответственность за произошедшее пока не взяла ни одна террористическая группировка.

В январе боевики «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) устроили два взрыва в католических церквях на Филиппинах.