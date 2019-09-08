Провода и антенны сотовой связи в Москве предложили маскировать

Мэрия Москвы планирует разработать концепцию «Городская эстетика связи», согласно которой провода и антенны сотовой связи будут замаскированы, поскольку они должны быть не только безопасны, но и эстетичны. «Известия» ознакомились с презентацией будущей концепции, подготовленной департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы.

В ней говорится, что оборудование не должно портить вид столичных зданий и улиц. Эксперты считают идею логичной, так как по мере внедрения 5G сотовым компаниям потребуется значительно увеличить число базовых станций на улицах. При этом установка станций по эстетическим критериям будет дороже на 10–30%.

Уточняется, что городские власти уже разрабатывают правила проверки соблюдения новых правил установки станций сотовой связи, радиорелейных антенн и прочего оборудования. Кроме того, операторы получат рекомендации по месторасположению антенн и их размерам.

В ДИТ Москвы «Известиям» рассказали, что пока идет подготовка к конкурсной процедуре на разработку концепции. Первые варианты правил планируется представить на обсуждение экспертам в области урбанистики и операторам в середине 2020 года, отметил представитель ведомства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 9 сентября.