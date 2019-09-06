Собянин рассказал о вкладе Москвы в российскую экономику

Каждый пятый рубль российская экономика получает благодаря Москве, сообщил в пятницу, 6 сентября, мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам мегаполисы, подобные Москве, являются локомотивами развития экономики своих стран.

«Если мы так не любим большой город, давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащие регионы окунутся в нищету: они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву. Не будет каждого пятого рубля в стране», — отметил мэр.

По словам Собянина, Москва ежегодно перечисляет в государственную казну около 2 трлн рублей налогов и сборов, включая фонды, что позволяет выравнивать бюджетную обеспеченность других регионов. Он добавил, что столица также создает около 2 млн рабочих мест в Подмосковье и еще 3,5 млн — в других регионах.

В июле специалисты из фонда «Петербургская политика» провели опрос среди жителей Москвы и выяснили, что больше половины из них (55,9%) отметили улучшения качества жизни в столице.