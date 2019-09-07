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В Москве достроили самую большую школу России

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Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/stroi.mos.ru/
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В Москве завершилось строительство самой большой в России школы. Об этом 7 сентября сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Учебное заведение занимает более 40 тыс. кв. м, оно возведено на территории бывшей промзоны ЗИЛ в рамках жилого комплекса «Зиларт». Школа рассчитана на 2,5 тыс. учащихся, на ее базе появится детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования.

По словам Хуснуллина, разрешение на ввод в эксплуатацию уже получено, пишет «РИА Новости».

Проект планировки производственной зоны ЗИЛ был утвержден весной 2013 года. Промзону разделили на девять частей, в которых построили жилые микрорайоны, парки, спортивный кластер и деловой центр. Предполагалось, что благодаря проекту появятся квартиры для 30 тыс. россиян, а также около 45 тыс. рабочих мест.

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