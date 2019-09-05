Глава Минпросвещения оценила идею об отказе от экзаменов в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева раскритиковала идею главы Сбербанка Германа Грефа отменить экзамены в школе. Свою позицию она озвучила после всероссийского открытого урока «Я помню» в четверг, 5 сентября.

«Это было в нашей стране ровно 100 лет назад. Попытка (отменить экзамены. — Ред) была, она ни к чему не привела, потому что в российской школе очень хорошие традиции, и мы вернулись к тому, что было», — приводит ее слова ТАСС.

Министр высказала убежденность, что каждый результат должен быть каким-то образом проверен и «оцифрован», поэтому если кого-то страшит слово «экзамен», то это можно назвать «как угодно».

«Без стараний, без преодоления себя ничего невозможно, никакая победа не будет счастливой, ни о каком успехе без труда говорить не приходится», — подытожила Васильева.

Ранее в этот же день глава Сбербанка Герман Греф заявил на ВЭФ, что экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться.

Открытый урок «Я помню» организован Министерством просвещения совместно с порталом «Проектория». Он посвящен профессиям, которые помогают сохранять российскую историю и наследие. Школьникам рассказали о работе сотрудников музеев и архивов, историков и других специалистов.