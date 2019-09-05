Прямой эфир

Коррекционные школы Московской области получили статус «Доброшколы»

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области все коррекционные школы получили статус «Доброшколы» и фирменный стиль оформления. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

На территории области действуют 22 «Доброшколы». В 2019 году на обновление их материально-технической базы направят 90 млн рублей, таким образом каждое учреждение получит свыше 4 млн рублей, пишет интернет-газета «Подмосковье сегодня».

По словам первого зампреда областного правительства – главы Минобразования региона Ольги Забраловой, на выделенные средства закупят новое современное оборудование. Также у школ появится фирменный стиль оформления.

Забралова отметила важность получения одинаково качественного образования для всех детей Подмосковья. По ее словам, реализация проекта позволит детям без труда посещать занятия в школах независимо от состояния их здоровья.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС к 1 сентября проверили 3,8 тыс. образовательных учреждений Московской области — школ, детских садов, колледжей и вузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье закупят 5,5 млн учебников для школьников региона
Школу с бассейном введут в эксплуатацию к 1 сентября в подмосковном Ступино

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019