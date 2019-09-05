Коррекционные школы Московской области получили статус «Доброшколы»

В Московской области все коррекционные школы получили статус «Доброшколы» и фирменный стиль оформления. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

На территории области действуют 22 «Доброшколы». В 2019 году на обновление их материально-технической базы направят 90 млн рублей, таким образом каждое учреждение получит свыше 4 млн рублей, пишет интернет-газета «Подмосковье сегодня».

По словам первого зампреда областного правительства – главы Минобразования региона Ольги Забраловой, на выделенные средства закупят новое современное оборудование. Также у школ появится фирменный стиль оформления.

Забралова отметила важность получения одинаково качественного образования для всех детей Подмосковья. По ее словам, реализация проекта позволит детям без труда посещать занятия в школах независимо от состояния их здоровья.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС к 1 сентября проверили 3,8 тыс. образовательных учреждений Московской области — школ, детских садов, колледжей и вузов.