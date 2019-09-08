Полузащитника сборной Англии избили возле ночного клуба

29-летнего полузащитника английских футбольных клубов «Бернли», «Челси» и сборной Англии Дэнни Дринкуотера избили возле одного из ночных клубов в Манчестере. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает The Sun.

На прошлой неделе «Бернли» заявил о том, что у игрока повреждена лодыжка, но выяснилось, что травму он получил именно в драке, произошедшей в прошлое воскресенье, после матча с Ливерпулем, во время которого он находился на замене и так и не вышел на поле. «Бернли» также заявил, что игрок не сможет выступить в матчах как минимум четыре недели.

Как сообщает The Sun, 29-летний футболист проводил время в клубе Chinawhite. Его выгнали из заведения, поскольку он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал приставать к девушке другого футболиста, который также отдыхал в этом заведении. Дринкуотера вывели на улицу охранники, а затем на него напали шесть человек. Злоумышленники избили спортсмена и грозились «переломать ему ноги».

Дринкуотеру разбили лицо, рассекли лоб, оставили синяки, ушибы и ссадины на плечах и руках, а также нанесли серьезную травму голеностопного сустава, когда его били по ногам.

Ранее, 9 апреля, стало известно, что Дринкуотера задержали за вождение в нетрезвом виде. Футболист по пути с вечеринки попал в ДТП на своем внедорожнике Range Rover, столкнувшись с автомобилем Skoda. В результате аварии игрок, его девушка и водитель второй машины получили незначительные травмы.