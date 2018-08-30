Пьяный футболист при задержании похвастался зарплатой перед полицейскими

Нападающий французской «Тулузы» Энди Делор, выступающий на правах аренды за «Монпелье», был задержан полицейскими за угрозы представителям власти.

Как сообщает газета «Газета.ру», футболиста арестовали вместе с другом после погони в Марселе 26 августа. Отмечается, что сам игрок сидел на пассажирском сидении. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудники полиции задерживали игрока, то Делор выкрикнул фразу «Мне ***** [всё равно], я зарабатываю €150 тыс. в месяц».

26-летнему Делору могут предъявить обвинение за угрозы представителям власти, а его другу вменяют вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, езду без прав и отказ подчиняться сотрудникам полиции.

Ранее появилось видео, на котором полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин сидит за столом с кальянами в скандально известном ночном клубе Twiga в Монте-Карло в окружении двух девушек. По словам агента 22-летнего хавбека, его клиент находился в ночном клубе не в Монте-Карло, а в Москве.

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