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Пьяный футболист при задержании похвастался зарплатой перед полицейскими

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Нападающий французской «Тулузы» Энди Делор, выступающий на правах аренды за «Монпелье», был задержан полицейскими за угрозы представителям власти.

Как сообщает газета «Газета.ру», футболиста арестовали вместе с другом после погони в Марселе 26 августа. Отмечается, что сам игрок сидел на пассажирском сидении. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудники полиции задерживали игрока, то Делор выкрикнул фразу «Мне ***** [всё равно], я зарабатываю €150 тыс. в месяц».

26-летнему Делору могут предъявить обвинение за угрозы представителям власти, а его другу вменяют вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, езду без прав и отказ подчиняться сотрудникам полиции.

Ранее появилось видео, на котором полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин сидит за столом с кальянами в скандально известном ночном клубе Twiga в Монте-Карло в окружении двух девушек. По словам агента 22-летнего хавбека, его клиент находился в ночном клубе не в Монте-Карло, а в Москве.

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