Крыса отгрызла часть ступни бывшему футболисту сборной Англии

Бывший защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Гари Мэббатт рассказал, что крыса прогрызла ему ступню во время сна.

«Она проделала достаточно большую дырку в пальце, дошла до кости и съела нижнюю часть ступни», — рассказал Мэббатт.

Инцидент произошел с 57-летним футболистом во время визита в Национальный парк Крюгера в ЮАР, после чего он был вынужден вернуться домой на операцию.

«Я играл против стольких противников, а в итоге выведен из строя крысой», — приводит слова игрока «Газета.ру».

Мэббатт выступал за «Тоттенхэм» с 1982 по 1998 год и забил 27 голов в 482 матчах, выиграв Кубок УЕФА (1984 год) и Кубок Англии (1991 год).

Ранее сообщалось, что вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис может быть лишен капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде. Окончательное решение по этому вопросу примут 11 сентября.

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