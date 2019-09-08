Московскую пенсионерку заподозрили в поджоге квартиры собутыльников

В Москве задержана подозреваемая в поджоге квартиры, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожар произошел на Каширском шоссе днем 6 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва». На месте происшествия были обнаружены трупы хозяев квартиры. По предварительным данным, и мужчина, и женщина погибли от отравления продуктами горения.

Вечером того же дня полиция задержала в квартире на улице Бехтерева пенсионерку, которая употребляла спиртное вместе с погибшими. Ее изобличили в том, что она поссорилась с собутыльниками, дождалась, пока они уснут, подожгла одеяла в двух комнатах и ушла.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

В конце августа в Саратове задержали подозреваемого в поджоге квартиры, приведшем к гибели двух человек. 32-летний мужчина рассказал, что устроил пожар, чтобы напугать жену, которую заподозрил в измене. В результате происшествия погибла женщина и отец подозреваемого. Мать подозреваемого госпитализировали с ожогами.