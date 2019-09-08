В Москве открылись избирательные участки

Голосование на выборах в Мосгордуму началось в Москве. Проголосовать можно будет на 3,6 тыс. участков.

162 участка находятся в больницах и СИЗО, передает «РИА Новости». Также в столице работают 30 цифровых участков, где избиратели из регионов выберут высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

В выборах депутатов Мосгордумы принимают участие 225 кандидатов.

8 сентября в единый день голосования в 85 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выберут 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в столице проголосуют за депутатов Мосгордумы.

По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.