В Сети появилось видео с места столкновения двух фур на МКАД

В Сети появилось видео с места столкновения двух фур на 20-м км МКАД. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 8 сентября. На ролике видно, что одна из машин получила очень сильные повреждения. При этом осколки от автомобиля лежат на асфальте. Второй участник аварии тоже получил серьезные повреждения: задняя часть автомобиля полностью разбита, а двери кузова смяты.

Как отметили в столичном управлении ГИБДД, большегруз наехал на грузовик, который был припаркован на обочине дороги. В результате ДТП пострадали два человека.

6 сентября два человека погибли в ДТП под Рязанью. По предварительным данным, один из водителей уснул за рулем.