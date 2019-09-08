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В Сети появилось видео с места столкновения двух фур на МКАД

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фото: РЕН ТВ
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В Сети появилось видео с места столкновения двух фур на 20-м км МКАД. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 8 сентября. На ролике видно, что одна из машин получила очень сильные повреждения. При этом осколки от автомобиля лежат на асфальте. Второй участник аварии тоже получил серьезные повреждения: задняя часть автомобиля полностью разбита, а двери кузова смяты.

Как отметили в столичном управлении ГИБДД, большегруз наехал на грузовик, который был припаркован на обочине дороги. В результате ДТП пострадали два человека.

6 сентября два человека погибли в ДТП под Рязанью. По предварительным данным, один из водителей уснул за рулем.

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