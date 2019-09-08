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Автор способа планирования пола считает бессмысленным его применение на человеке

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com
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Японские ученые открыли способ с большой вероятностью запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении, но считают, что для человека он этически неприемлем. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследования Университета Хиросимы.

По мнению профессора университета Масаюки Симада, в животноводстве есть потребность в рождении только коров или только быков на отдельных фермах. Но с людьми другая история.

«Представим себе, что, например, японцы захотели рождения мальчика и в 80% стали рождаться мальчики. Тогда через два-три поколения японцы перестанут существовать как нация», — заметил ученый.

Что касается технологии, то все началось с того, что ученым удалось с помощью противовирусного препарата подавить активность сперматазоидов, которые несли женские Х-хромосомы.

30 июля в Японии одобрили заявку биологов из Университета Токио на проведение опытов над гибридными человеческими и мышиными эмбрионами.

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