Ученые заставят генномодифицированных комаров истреблять сородичей

В Африке генномодифицированные комары займутся истреблением сородичей. Об этом сообщила газета De Volkskrant со ссылкой на ученых из Научно-исследовательского института здравоохранения Буркина-Фасо.

«Мы разрабатываем комаров, которые могут иметь в потомстве только сыновей. Эти сыновья также получают только сыновей. Таким образом мы хотим сократить число самок до тех пор, пока популяция полностью не исчезнет», — заметил руководитель проекта Мусса Намунтугу.

Для этого в ДНК комаров добавили генетическую информацию от слизевиков.

Намунтугу напомнил, что химические способы истребления комаров могут оказаться вредными и для человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2017 году малярией заразились 219 млн человек, из них 435 тыс. умерло.

30 июня сообщалось, что нейротоксин, аналогичный ботулотоксину (ботоксу), который эффективно действует только против комаров, выделили ученые из международной группы.